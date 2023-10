Direct – Guerre Israël-Gaza : Environ 50 Belges se trouvent dans la bande de Gaza

Le Hamas a menacé lundi soir d’exécuter des otages israéliens en réaction aux frappes israéliennes qui se multiplient sur la bande de Gaza au troisième jour de l’offensive massive déclenchée par le mouvement islamiste palestinien, qui a fait plus de 1.600 morts de part et d’autre.

Cette menace intervient après le "siège total" imposé lundi par Israël à la bande de Gaza contrôlée depuis 2007 par le Hamas. Elle est pilonnée par l’armée israélienne en réponse à l’attaque meurtrière sans précédent lancée samedi par le Hamas par voie de terre, d’air et de mer, comparée par Israël aux attentats du 11 septembre 2001.

Les Etats-Unis, qui ont commencé dimanche à envoyer de l’aide militaire à Israël avec de nouvelles munitions et à rapprocher leur groupe aéronaval en Méditerranée, ont affirmé lundi soir n’avoir "aucune intention d’envoyer des troupes", selon un porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain.



Selon l’armée israélienne, plus de 900 Israéliens ont été tués depuis le début de l’offensive samedi. Le ministère israélien de la Santé a également fait état de 2.616 blessés. Côté palestinien, 687 personnes ont été tuées et 3.727 blessées, selon les autorités locales.