Guerre Israël-Gaza : des heurts ont éclaté mardi soir entre manifestants appelant au départ du président palestinien - Revoir notre direct commenté

Alors que la Belgique a été frappée ce lundi soir d’un attentat terroriste, la guerre entre Israël et Gaza se poursuit.

Une frappe aérienne israélienne sur un hôpital de la ville de Gaza a fait des centaines de morts mardi, rapportent les autorités du territoire palestinien contrôlé par le Hamas. Suite a cette annonce, des heurts ont éclaté mardi soir entre manifestants appelant au départ du président palestinien Mahmoud Abbas et ses forces de sécurité à Ramallah en Cisjordanie occupée, alors qu'une guerre fait rage entre Israël et le Hamas à Gaza, ont constaté des journalistes de l'AFP. Et des dizaines de manifestants ont tenté mardi soir de pénétrer dans l'enceinte de l'ambassade d'Israël à Amman, pour exprimer leur colère.

Les renseignements militaires israéliens estiment que l'hôpital a été frappé par un tir de roquette manqué du Djihad islamique palestinien, a déclaré un porte-parole de Tsahal.

Environ 3000 personnes ont été tuées dans les frappes israéliennes sur la bande de Gaza, d’après un bilan actualisé diffusé mardi par le ministère de la Santé du Hamas, mouvement islamiste au pouvoir dans le territoire palestinien. Les frappes israéliennes ont également fait "plus de 12.500 blessés", d’après le ministère.

Des milliers de personnes, pour la plupart des civils, ont été tuées dans les deux camps depuis le début de la guerre, tandis que le Hamas a enlevé 199 otages selon Israël.

Le mouvement islamiste palestinien Hamas a annoncé mardi la mort d’un de ses commandants militaires, dans une frappe israélienne sur le centre de la bande de Gaza, au onzième jour d’une guerre ayant fait des milliers de morts dans les deux camps. Aymane Nofal, un commandant des Brigades Al-Qassam, la branche armée du Hamas a été tué dans une frappe sur le camp de réfugiés de Bureij, indique un court communiqué. Sollicitée par l’AFP, l’armée israélienne n’a pas commenté dans l’immédiat.

Dans la nuit, elle avait affirmé avoir tué un autre membre du Hamas, Ossama Mazini, ce que le groupe armé n’avait pas commenté.

L’armée israélienne a annoncé ce mardi avoir tué quatre assaillants lors d’une tentative d’infiltration à la frontière avec le Liban (nord), sur fond de violences qui y ont éclaté ces derniers jours dans la foulée de la guerre entre Israël et le Hamas.

Dans le même temps, les convois d’aide humanitaire stationnés à Al-Arich, chef-lieu du Nord-Sinaï égyptien, ont pris la route vers Rafah, poste-frontière avec Gaza bombardée par Israël, alors qu’un accord sur l’entrée de l’aide piétine depuis des jours, rapportent des humanitaires.

Des centaines de milliers de Palestiniens n’ont pas encore suivi l’appel lancé par l’armée israélienne qui leur demande de migrer vers le sud de la bande de Gaza, indique le porte-parole de Tsahal, l’armée de l’État d’Israël.

