Direct - Guerre en Ukraine : Zelensky remercie la Pologne pour son "puissant paquet de défense"

Hier, trente et un enfants sont rentrés en Ukraine après avoir été emmenés illégalement en Russie depuis des territoires occupés par Moscou, a annoncé samedi sur les réseaux sociaux l'ONG Save Ukraine.

Du point de vue de l'énergie, les tentatives russes de détruire une grande partie des infrastructures énergétiques ukrainiennes ont plus que probablement échoué, et la situation énergétique de l'Ukraine ne va faire que s'améliorer avec la hausse des températures à la sortie de l'hiver, a estimé ce samedi le ministère britannique de la Défense.

En Allemagne, les traditionnelles marches pour la paix organisées durant le week-end pascal ont rassemblé des milliers de personnes samedi dans diverses villes du pays, avec pour message principal un appel à des négociations de paix pour mettre fin à la guerre en Ukraine.