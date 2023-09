Direct - Guerre en Ukraine : Zelensky pour son premier discours devant l'ONU, invite à un "sommet mondial pour la paix"

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré mardi devant l'Assemblée générale des Nations unies que son pays préparait un "sommet mondial de la paix" auquel il veut inviter tous les dirigeants de la planète opposés à "l'agression" de l'Ukraine par la Russie.

"Des discussions et des échanges importants ont eu lieu à Hiroshima, Copenhague et Jeddah sur la mise en oeuvre d'un plan de paix. Et nous préparons un sommet mondial de la paix. Je vous invite tous -- tous ceux qui ne tolèrent aucune agression -- à préparer conjointement ce sommet", a martelé M. Zelensky dans un discours à la tribune de l'ONU à New York.

Cette 15e réunion de coordination de l’aide militaire à l’Ukraine, sur la base américaine de Ramstein (sud de l'Allemagne), a rassemblé une cinquantaine de pays en présence du nouveau ministre ukrainien de la Défense, Roustem Oumerov, dont le pays réclame plus de moyens pour repousser l’invasion russe.

Selon le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin, hôte de la réunion, la contre-offensive ukrainienne en cours depuis début juin "continue de progresser régulièrement". M. Austin a également annoncé que les chars américains "entreront bientôt en Ukraine". Selon un haut responsable militaire américain, les premiers engins arriveront dans les prochains jours, le reste dans les semaines à venir. "Et cela ajoutera une force blindée redoutable" sur le champ de bataille, a assuré M. Austin qui recevra jeudi au Pentagone le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Les Nations Unies doivent "se dresser aujourd'hui contre l'agression délibérée" de l'Ukraine par la Russie "afin de décourager toute agression future" du même type, a déclaré Joe Biden lundi, selon un extrait de discours diffusé par la Maison-Blanche.

Volodymyr Zelensky devrait s'adresser dans les prochaines heures aux dirigeants mondiaux, lors de la 77e session de l'assemblée générale des Nations unies, qui débute ce mardi à New York sur fond de guerre en Ukraine.

Dans l'ouest de l'Ukraine, des drones ont attaqué tôt mardi la ville de Lviv, où les autorités ont fait état de l'incendie d'un entrepôt et d'au moins un blessé. "Des explosions se font entendre. A la suite d'une frappe sur Lviv, un incendie s'est déclaré dans un entrepôt industriel", avait écrit sur Telegram le maire de Lviv, Andriy Sadovy.

L'Ukraine a affirmé lundi avoir percé la ligne de défense russe en reprenant deux villages près de la ville dévastée de Bakhmout, sur le front oriental, voulant y voir un signe encourageant pour sa contre-offensive au moment où le président Volodymyr Zelensky, arrivé aux États-Unis, va s'adresser à l'assemblée générale de l'ONU et rencontrer Joe Biden.