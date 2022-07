Direct - Guerre en Ukraine : Zelensky limoge le chef des services secrets, Hadja Lahbib souhaite renforcer la pression sur la Russie

La reprise des exportations de céréales est "une question de vie ou de mort" a déclaré lundi le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. "La vie de (...) dizaines de milliers de personnes dépend de cet accord" en train d'être négocié entre la Russie, l'Ukraine, la Turquie et les Nations Unies, a-t-il expliqué à son arrivée à Bruxelles pour une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE consacrée à la guerre en Ukraine.

Lors de son arrivée à son premier Conseil des ministres de l'Union européenne, la nouvelle cheffe de la diplomatie belge Hadja Lahbib a souligné la nécessité de renforcer la pression sur la Russie, notamment par un embargo sur l'or russe, ainsi que de continuer de soutenir l'Ukraine.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a limogé dimanche soir le chef des services secrets et la procureure générale. Dans un message posté via Telegram, Zelensky explique avoir écarté les hauts responsables en raison de la collaboration avec la Russie de nombreux membres de leurs agences. Selon lui, plus de 60 fonctionnaires travailleraient contre l'Ukraine dans les territoires occupés par la Russie.

Dans le Donbass, les forces séparatistes et l’armée russe ont affirmé continuer à progresser et être en train de prendre le contrôle complet de la ville de Siversk, attaquée après la prise de Lysyschansk, plus à l’est, au début du mois.

Retrouvez les événements de cette 145ème journée de combat en Ukraine