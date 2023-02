Direct – Guerre en Ukraine : Zelensky juge "nécessaire" de "travailler" avec la Chine pour une résolution du conflit

Le gouvernement chinois a appelé la Russie et l’Ukraine à reprendre le dialogue et rejeter tout recours à l’arme nucléaire, dans un document en 12 points publié ce vendredi, un an jour pour jour après le début du conflit. "Toutes les parties doivent soutenir la Russie et l’Ukraine pour travailler dans la même direction et reprendre le dialogue direct aussi vite que possible", estime le ministère chinois des Affaires étrangères.

Le ministère affirme aussi que "l’arme nucléaire ne doit pas être utilisée", alors que le président russe Vladimir Poutine a brandi cette menace. "L’arme nucléaire ne doit pas être utilisée et il ne faut pas se livrer à une guerre nucléaire. Il faut s’opposer à la menace ou au recours à l’arme nucléaire", stipule le document intitulé "Position de la Chine sur le règlement politique de la crise ukrainienne".

Cette guerre constitue un dossier délicat pour Pékin, en raison de ses forts liens diplomatiques et économiques depuis plusieurs années avec Moscou, consolidés par l’intérêt commun de faire contrepoids à Washington. La Chine s’était dite mardi "très inquiète" du conflit qui "s’intensifie et devient même hors de contrôle".

Officiellement neutre, la Chine appelle respecter la souveraineté des États, y compris de l’Ukraine, tout en exhortant la communauté internationale à prendre en compte les préoccupations de Moscou en matière de sécurité.

Suivez, ci-dessous, notre direct consacré à la guerre en Ukraine et à ses conséquences dans le monde.