Direct - Guerre en Ukraine : Zelensky débarque à Bruxelles à 10h, un programme top secret et une ville sous très haute surveillance

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky sera à Bruxelles aujourd'hui pour la première fois depuis le début de l'invasion russe il y a un an, pour s'adresser en personne aux chefs d'État et de gouvernement de l'UE, réunis pour un Conseil européen extraordinaire. L'occasion aussi pour les 27 de montrer à Vladimir Poutine leur soutien indéfectible à Zelensky. Un programme tenu secret dans les détails car les risques pour le héros de la nation ukrainienne existent. Raison pour laquelle, depuis quelques jours Bruxelles est devenu, plus que jamais, un nid d'espions sous très haute surveillance avec les embarras que cela provoque pour les citoyens.

Le président ukrainien et le président français ont pris le même avion ce matin à Paris, depuis la base de Villacoublay et sont attendus à 10h à Bruxelles.

Après Londres et Paris hier, où il a vu le Roi Charles III, Rishi Sunak, Emmanuel Macron et Olaf Scholz, Zelensky devrait rencontrer, en marge du sommet et en bilatéral, le Premier ministre italienne Giorgia Meloni dont l'exclusion de la rencontre parisienne ce mercredi hier fait grincer des dents dans la Péninsule. Il est probable que Zelensky demandera aux dirigeants européens de lui fournir des avions pour l'aider à se défendre contre la Russie, à l'instar du casque d'aviateur remis hier à Westminster à la Grande-Bretagne. Un casque sur lequel était inscrits ces mots : "Nous avons la liberté donnez nous des ailes pour la protéger". Un présent offert accompagné de ces mots : "Votre roi est un pilote (ndlr: de la Royal Air Force), en Ukraine, tous nos pilotes sont des rois ".

Les dirigeants dans les conclusions salueront les progrès réalisés par l'Ukraine dans les réformes réalisées dans le cadre du processus d'adhésion à l'UE et viseront à approuver un dixième ensemble de sanctions contre la Russie d'ici le 24 février, date du début de l'invasion russe.

Sur le terrain, les combats se poursuivent dans l'est de l'Ukraine. Dans le Donbass, Bakhmut n'est plus qu'un champ de ruines, pour lesquels des homes continuent de mourir. Fidèle à sa stratégie, le Kremlin continue d'envoyer des vagues successives de soldats. Les premières, de la chair à canon peu équipée, pour fatiguer les troupes ukrainiennes, avant que les troupes spéciales ne fassent leur office. Une stratégie très couteuse sur le plan des vies humaines mais qui porte ses fruits. D'autant plus qu'en face, les troupes de Kiev tentent de préserver un maximum leurs troupes, comme il y a quelques mois, avant la contre-offensive. Défendre au mieux, en perdant le moins d'hommes mais en faisant le plus de perte dans les rangs de Poutine etde son fidèle vassal, le vice-roi d'Ukraine, Prigojine. Car le fondateur de la milice privée Wagner prend de plus en plus de place dans le conflit et se verrait bien en roitelet de l'Ukraine, si l'invasion arrivait à ses fins.

Plus de détails et d'informations dans notre direct consacré à ce 351e jour de guerre en Ukraine ci-dessous :