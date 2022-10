Direct – Guerre en Ukraine : Zelensky confiant sur la reconquête de l’est, la presse russe ose des critiques

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré dimanche soir que les récents succès de l’armée ukrainienne dans l’est du pays feront bientôt feront bientôt oublier l’annexion de quatre régions ukrainiennes par la Russie. "Une fois que le drapeau ukrainien sera revenu, personne ne se souviendra de la farce russe avec les papiers et les annexions", a-t-il lancé dans son allocution vidéo quotidienne.

Les forces armées ukrainiennes ont repris le contrôle de la ville stratégique de Lyman, dans la région de Donetsk. Cette avancée des forces de Zelensky se produit alors que le président russe Vladimir Poutine a officiellement annexé vendredi quatre territoires en Ukraine, dont certaines parties n’avaient même pas été capturées par la Russie. Il s’agit de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijia. Cette annexion viole le droit international.

Selon l'Institute for the Study of War (ISW, Institut pour l'étude de la guerre, un groupe de réflexion américain), la défaite russe dans l'oblast de Kharkiv et à Lyman, associée à l'incapacité du Kremlin à mener une mobilisation partielle de manière efficace et équitable, modifie fondamentalement l'espace médiatique russe. Celui-ci s'est considérablement écarté des récits privilégiés par le Kremlin et le ministère russe de la Défense -selon lesquels les choses sont globalement sous contrôle.

