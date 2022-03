[Direct] Guerre en Ukraine : répit à MykolaÏv, un nouveau général russe tué tandis que Macron appelle à la désescalade des mots

32e jour de guerre en l'Ukraine. Un dimanche marqué l'appel de Zelensky à l'occident afin d'obtenir de nouvelles armes : " Nous avons besoin d'armes. Sans chars et sans avions, nous ne sauverons pas Marioupol ". Un président ukrainien que certains verraient bien s'exprimer lors de la cérémonie des Oscars cette nuit à Los Angeles. Mais rien n'est moins sur, et cela a le don d'agacer l'acteur et réalisateur Sean Penn. Sur le front, la mort d'un nouveau général russe, à Kherson, galvanise les troupes ukrainiennes. Ce serait le septième officier de haut rang perdu par l'armée de Poutine. Une armée rouge qui continue ses frappes sur les villes du pays, Kiev elle-même a été bombardée cette nuit. Tchernobyl et son personnel inquiètent l'AIEA, tandis qu'en Pologne, Joe Biden a qualifié Vladimir Poutine de "boucher". La bataille "entre la démocratie et l'autocratie" va être longue mais les Etats-Unis sont "au côté" de l'Ukraine, a-t-il par ailleurs ajouté. Des propos non-officiellement partagés par Emmanuel Macron puisque celui-ci a appellé à la désescalade. Et puis il y a le calvaire des animaux forcés eux-aussi à l'exode, qu'ils soient domestiques ou pas.