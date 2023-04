Direct – Guerre en Ukraine : Zelensky appelle le monde à une "riposte", suite aux nouvelles frappes russes sur le pays

Bruits d’alarmes et bombardements ont marqué le début de ce 429e jour de guerre en Ukraine. Les autorités ukrainiennes ont rapporté dans la nuit de jeudi à vendredi des frappes russes sur plusieurs villes ukrainiennes, faisant au moins deux morts à Dnipro (centre-est) et provoquant l’activation de la défense antiaérienne à Kiev. Des missiles "ont de nouveau tué des civils à Dnipro. Une jeune femme et un enfant de trois ans sont décédés", a indiqué sur Telegram le maire de cette ville, Borys Filatov.

La municipalité de la capitale a, elle, rapporté sur Telegram l’activation des systèmes de défense antiaérienne à Kiev, appelant les habitants à rester à l’abri.

À Ouman, ville de quelque 80.000 habitants dans le centre du pays, une vidéo diffusée par les médias ukrainiens montre un immeuble d'habitation éventré avec de nombreux gravas au sol. Trois personnes ont été tuées et huit autres blessées après qu'un missile a frappé l'immeuble résidentiel, provoquant un incendie, a déclaré Igor Tabourets, chef de l'administration militaire régionale.

Si la Russie a régulièrement bombardé les villes et infrastructures ukrainiennes l’hiver dernier, les frappes massives étaient devenues plus rares ces derniers mois.

L’essentiel des combats se déroule aujourd’hui dans l’Est pour le contrôle de la région industrielle du Donbass, et notamment dans la ville de Bakhmout, presque entièrement détruite.

