Direct – Guerre en Ukraine : Zelensky affirme avoir détruit un essaim de drones visant Kiev

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé mercredi à la communauté internationale d’aider son pays à se débarrasser des mines et autres engins non explosés, qui selon lui infestent une surface équivalente à celle du Cambodge ou de l’Uruguay. "À ce jour, 174.000 kilomètres carrés de territoire ukrainien sont infestés par des mines ou d’autres engins non explosés", a affirmé le président ukrainien dans une adresse vidéo au Parlement de Nouvelle-Zélande, dont l’armée est expérimentée en la matière.