Direct - Guerre en Ukraine : Washington prévoit une extension du conflit, l'Ukraine insiste pour entrer dans l'UE

76e jour de guerre en Ukraine. Les combats s'intensifient dans l'est et le sud de l'Ukraine où les livraisons d'armes américaines devraient s'accélérer après la réactivation par Joe Biden d'un dispositif emblématique datant de la Seconde Guerre mondiale. A Marioupol, ville martyre du sud-est du pays, "plus d'un millier" de militaires ukrainiens dont "des centaines de blessés" se trouvent toujours dans l'aciérie Azovstal assiégée par les troupes russes. On observe toutefois une sorte de "normalisation" à Kiev, où sont revenus près des deux tiers des habitants et où les dirigeants européens multiplient les visites de soutien.

