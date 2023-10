Direct – guerre en Ukraine : attaques de missiles russes à Odessa, interception d'un drone ukrainien à Moscou

Le bilan de la frappe d’un missile russe sur le village de Groza, dans le nord-est de l’Ukraine, s’est alourdi à 52 morts vendredi. "Tout porte à croire qu’il s’agit d’un missile russe", estime l’ONU. La Russie martèle qu’elle ne vise que les objectifs militaires.

La Russie a lancé de nouvelles frappes aériennes sur l’Ukraine tôt vendredi, tuant un garçon de 10 ans et sa grand-mère dans la ville de Kharkiv et endommageant des céréales et des infrastructures portuaires dans la région d’Odessa, dans le Sud, selon des responsables ukrainiens.

La Corée du Nord aurait commencé la livraison d’équipements militaires à la Russie (CBS News).

Deux diplomates russes ont été expulsés des Etats Unis, mesure de représailles après l’expulsion de diplomates américains de Moscou en septembre.

La Suède octroie une nouvelle de 2,2 milliards à l’Ukraine, surtout sous forme de munitions d’artillerie. Le Danemark relocalise la production de munitions sur son territoire.

Le rouble est en chute sur les marchés.

Wagner avait planifié un coup d’État contre la Moldavie (Financial Times).

Le président Zelensky estime que "la Russie tentera cet hiver de détruire le système électrique du pays".