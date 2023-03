Direct - Guerre en Ukraine : Washington accuse Moscou d'avoir provoqué la chute d'un drone américain en mer Noire

Les tensions restent vives entre Washington et Moscou après un incident aérien, les États-Unis accusant l'aviation russe d'avoir "intercepté et percuté" un drone américain Reaper au-dessus de la mer Noire et provoqué sa chute, ce que la Russie dément.

C'est la première fois depuis le début de l'invasion russe du territoire ukrainien le 24 février 2022 qu'un pays de l'OTAN, soutien de l'Ukraine, reconnaît perdre un équipement opéré par lui-même dans cette région hautement inflammable.

En guise de protestation, le département d’État américain a convoqué l'ambassadeur russe à Washington Anatoli Antonov, tandis que l'ambassadrice des États-Unis à Moscou Lynne Tracy a adressé un message au ministère russe des Affaires étrangères.