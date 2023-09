Direct – Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky se dit "prêt" à organiser des élections en Ukraine en temps de guerre

Alors que sur le terrain les combats continuent de faire rage en direction de Melitopol et Zaporijjia, à Tokmak notamment, Vladimir Poutine a annoncé son intention d’accélérer le développement de l’Intelligence artificielle en Russie. Selon un document publié jeudi sur le site officiel du Kremlin à l’issue d’une réunion gouvernementale, le président russe a annoncé vouloir atteindre "la souveraineté technologique", les sanctions internationales qui frappent Moscou empêchant la Russie d’accéder à des logiciels étrangers et à des composants comme les semi-conducteurs.

Un domaine, celui de l’informatique et du hacking, où la Russie a longtemps fait trembler le reste du monde notamment grâce aux usines à Trolls de feu Evgueni Prigojine et Wagner. L’idée est donc de s’affranchir du reste du monde et de rattraper le retard de Moscou dans des domaines tels que les superordinateurs, les robots conversationnels à la ChatGPT mais aussi celui des applications militaires tels les drones intelligents où les soldatsrobots-tueurs. Un domaine cher au tsar de la Fédération de Russie depuis plusieurs années déjà mais qui n’a pas vraiment, jusqu’ici, été à la hauteur des attentes.

