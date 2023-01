Direct - Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky promet de se battre jusqu'à la "victoire", l'Ukraine débute la Nouvelle Année sous les bombardements

312e jour de guerre en Ukraine, où l'année 2023 démarre avec de nouveaux bombardements russes sur Kiev.

Une explosion a retenti au-dessus de la capitale ukrainienne moins d'une heure après le passage à l'année 2023, le maire de la capitale ukrainienne déclarant que le système de défense aérienne "oeuvrait" pour protéger la ville contre des frappes russes.

De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a promis samedi que son pays continuera de se battre jusqu'à la "victoire" face à la Russie et le retour de tous les territoires occupés par Moscou dans le giron de Kiev.

"Nous nous battons et nous continuerons à nous battre. En faveur de ce mot : 'victoire'", a déclaré M. Zelensky dans son discours à l'occasion de la nouvelle année, disant espérer qu'elle devienne "l'année du retour (...) de nos terres".

"On nous a dit de nous rendre. Nous avons choisi la contre-attaque ! On nous disait de faire des concessions et des compromis. Nous rejoignons l'Union européenne et l'Otan", a poursuivi M. Zelensky.

Alors que la Russie mène depuis des mois des frappes massives sur les infrastructures ukrainiennes, M. Zelensky a salué la manière dont le pays "résiste à toutes les menaces, aux bombardements, aux bombes à fragmentation, aux missiles de croisière, à l'obscurité et au froid".

"Je veux souhaiter une chose à chacun d'entre nous: la victoire. Et c'est l'essentiel. Le seul souhait pour tous les Ukrainiens", a-t-il conclu.