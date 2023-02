Direct – Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky exclut de céder une partie de territoire pour un accord de paix avec la Russie.

Les États-Unis et leurs alliés ont imposé des sanctions drastiques contre la Russie depuis son invasion de l’Ukraine frappant au plus haut niveau de l’État russe, ainsi que son industrie, ses banques et le secteur pétrolier.

Victoria Nuland, connue pour être une critique féroce de Vladimir Poutine, a par ailleurs raillé l’offensive russe dans l’est de l’Ukraine à Bakhmout. "On voit la guerre s’enliser dans l’Est à Bakhmout. La Russie a déclaré qu’elle avait lancé une nouvelle offensive. Si c’est ça, c’est plutôt pathétique", a-t-elle commenté.

Le patron des paramilitaires russes de Wagner a jugé jeudi que Bakhmout, l’épicentre des combats dans l’est de l’Ukraine, ne tomberait pas avant "mars ou avril", s’en prenant à la "bureaucratie militaire" qui freine selon lui l’offensive.

Suivez, ci-dessus, notre direct consacré à l’Ukraine

et à ses conséquences dans le monde.