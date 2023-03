Direct - Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine et Xi Jinping poursuivent leurs discussions ce mardi

Vladimir Poutine et Xi Jinping poursuivent mardi leurs discussions au deuxième jour de la visite du président chinois en Russie, au moment où le Premier ministre japonais Fumio Kishida se rend lui à Kiev.

Xi Jinping et Vladimir Poutine devraient logiquement aborder à nouveau le conflit en Ukraine, Pékin ayant proposé le mois dernier un plan de paix, mais aussi leur coopération au sens large et l'approfondissement de leurs liens économiques, avec la signature attendue d'accords.

La visite d’État de trois jours de Xi Jinping en Russie est une occasion pour Vladimir Poutine de s'afficher avec un allié de poids, alors qu'il est de plus en plus isolé en Occident et visé depuis la semaine dernière par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale (CPI).

