Direct – Guerre en Ukraine : Ursula Von Der Leyen réitère le "soutien inconditionnel" de l'UE à une semaine d'un sommet spécial

Les combats continuent de faire rage en Ukraine en ce 399e jour de guerre.

C'est notamment à l'est du pays, dans la ville de Vougledar au sud-ouest de la région de Donesk, que la confrontation est particulièrement "féroce". Selon le porte-parole de l'armée ukrainienne pour la zone Est, Serguiï Tcherevaty, les Russes auraient été repoussés ce vendredi par l'armée ukrainienne, sur un total de 13 assauts russes dans les régions de Donetsk et de Louhansk. Pourtant, la victoire de cette ancienne ville minière est également revendiquée par Moscou. Denis Pushilin, chef de la région de Donetsk nommé par le Kremplin a déclaré hier : "Bientôt, Vougledar pourrait devenir un nouveau succès très important pour nous".

Ce samedi, c'est aussi la ville de Kostyantynivka, toujours dans la région de Donesk, qui est frappée par des roquettes russes : l'administration régionale de Donesk a annoncé ce matin la mort de trois personnes.

La Russie veut créer les conditions d'une opération offensive décisive

En supériorité numérique, l'armée russe a accentué la férocité de ses attaques, à quelques semaines du premier anniversaire de la guerre.

Selon l'Institute for the Study of War (ISW), la Russie cherche à "disperser" les forces ukrainiennes afin de "créer les conditions d'une opération offensive décisive".

Dans ce contexte, de nombreux pays Occidentaux ont confirmé l'envoi de chars lourds vers l'Ukraine. Après l'Allemagne et les Etats-Unis, c'est au tour de la Belgique hier, qui a annoncé la fourniture d'une aide militaire d’un montant de 92 millions d’euros à l’Ukraine. Une aide saluée par le président ukrainien Zelensky sur Twitter : "Reconnaissant envers Alexander De Croo pour la décision du gouvernement belge d’accroître le soutien à l’Ukraine. (...) Merci, les amis !", a-t-il déclaré sur Twitter.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré samedi à la veille d'un sommet UE-Ukraine que le pays bénéficiait du soutien inconditionnel du bloc et qu'il devait l'emporter sur les attaques russes pour défendre les valeurs européennes.



