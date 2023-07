Direct – Guerre en Ukraine : une possible expiration de l’accord céréalier ce lundi, deux explosions cette nuit sur le pont de Crimée

L’incertitude demeure lundi sur l’avenir de l’accord céréalier en mer Noire jugé crucial pour l’alimentation mondiale, à quelques heures de son expiration à minuit à Istanbul.

Sur le terrain en Ukraine, des combats intenses se poursuivent sur le front, où la contre-offensive ukrainienne se heurte à des contre-attaques russes dans certaines zones, mais où les forces de Kiev progressent lentement autour de la ville de Bakhmout et dans le Sud.

Un incident s'est produit sur un important pont reliant la Crimée à la région russe de Krasnodar et la circulation y a été interrompue, a fait savoir dans la nuit de dimanche à lundi le gouverneur russe de la péninsule annexée de Crimée. Les médias ukrainiens font part d'une attaque menée vers 3 heures du matin, qui a tué deux personnes. "L'incident survenu sur le pont de Crimée pourrait être un acte de provocation de la part de Moscou", a déclaré Natalia Humeniuk, porte-parole du commandement militaire du sud de l'Ukraine, selon Reuters.

Le silence et la discrétion ont entouré tout le week-end les manœuvres de la dernière chance, conduites par la Turquie et l’ONU pour convaincre Moscou de prolonger l’accord céréalier signé en juillet 2022 sur le Bosphore.

Il a garanti au cours de l’année écoulée le passage sécurisé des cargos depuis et vers les ports ukrainiens malgré la guerre, transportant au total près de 33 millions de tonnes de céréales destinées aux marchés mondiaux. Mais la Russie n’a pas annoncé son feu vert et l’Initiative sur les céréales en mer Noire est désormais de facto à l’arrêt. Le dernier cargo validé par les inspecteurs des quatre signataires, le vraquier turc TQ Samsun, a quitté le port ukrainien d’Odessa dimanche et se dirige vers Istanbul, selon le site Marine traffic. Le président turc Recep Tayyip Erdogan affiche sa confiance : il a assuré vendredi que son homologue russe Vladimir Poutine était "d’accord" avec lui sur l’extension de l’accord. Mais le porte-parole du Kremlin a aussitôt répliqué qu’aucune déclaration en ce sens n’avait été faite. Selon les données officielles du JCC, la Chine et la Turquie sont les premiers bénéficiaires des cargaisons, ainsi que les économies développées. Mais grâce à l’accord, le Programme alimentaire mondial (PAM) a pu soulager une dizaine de pays en situation critique comme l’Afghanistan, le Soudan ou le Yémen.