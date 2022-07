Direct – Guerre en Ukraine : une plateforme pour coordonner les efforts de reconstruction de l'Ukraine

750 milliards de dollars. C’est jusqu’à présent l’évaluation de la somme nécessaire afin de reconstruire son pays. C’est en substance ce qu’a déclaré Denys Shmyhal, Premier ministre ukrainien, lors de la conférence de Lugano consacrée à la reconstruction du pays envahi par la Fédération de Russie. "Pour la reconstruction de l’Ukraine, 750 milliards de dollars sont nécessaires jusqu’à présent. La plupart de ces fonds devront être puisés dans les avoirs russes gelés", a déclaré Shmyhal. Une conférence au cours de laquelle le président Volodymyr Zelensky s’est également exprimé.

L'armée russe dans l'est de l'Ukraine

Sur le terrain, l’armée russe continue ce lundi de pilonner l’est de l’Ukraine et de progresser dans son plan de conquête de l’ensemble du Donbass après sa prise de la ville stratégique de Lyssytchansk.

Non content de ce succès, lors de son entretien au Kremlin de ce lundi avec le ministre de la Défense Sergueï Choïgou, le président russe Vladimir Poutine a ordonné la poursuite de l’offensive russe. L’armée russe concentre désormais ses efforts sur Sloviansk et Kramatorsk, deux villes majeures plus à l’ouest, pilonnées sans relâche depuis dimanche.

Une stratégie militaire celle mise en place depuis l’arrivée d’un nouveau commandant des forces armées en Ukraine qui nécessite beaucoup de frappes et donc de ressources militaires. Revers de la médaille, la Russie commence à manquer d’arme et de munitions "de base".

La Russie commence à manquer d'armes

À tel point que le Kremlin a présenté une proposition de loi fédérale à la Douma visant à lancer la mobilisation industrielle. Le but, reconvertir des secteurs industriels entiers pour la production de guerre. Après le manque d’armes modernes, ce sont celles plus classiques qui semblent donc commencer à manquer.

Une situation prévue de longue date par les Ukrainiens et les services de renseignement de leurs alliés qui permettrait d’expliquer la stratégie actuelle des forces armées de Kiev. Continuer de résister, certes, mais pas à outrance. Laisser les Russes s’épuiser tant en armes, munitions, qu’hommes pour de "petites victoires" tout en préparant la contre-attaque. Celle-là même dont parlent beaucoup d’analystes, prévue fin août, lorsque justement les troupes du Kremlin seront à court de munitions, et celles de Kiev renforcées par les livraisons alliées.

De son côté, le pape François a déclaré à nos confrères de Reuters qu’il aimerait se rendre à Moscou et à Kiev après sa visite au Canada fin juillet. "La première chose est d’aller en Russie pour essayer d’aider d’une manière ou d’une autre, mais j’aimerais aller dans les deux capitales", a-t-il affirmé.

Suivez le déroulé des événements dans le direct ci-dessous :