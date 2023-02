Direct – Guerre en Ukraine : une frégate russe accoste au Cap en vue d'exercices militaires conjoints

La frégate militaire russe "Admiral Gorshkov" a accosté lundi au Cap en vue d'exercices navals conjoints au large des côtes sud-africaines, a annoncé le consulat général de Russie en Afrique du Sud alors que cet entrainement a suscité des critiques. Le pays d'Afrique australe a annoncé en janvier accueillir à partir de vendredi et pendant dix jours les Marines chinoise et russe pour un "exercice multilatéral" et "renforcer les relations" entre les trois pays.

Sur le front, la ville de Bakhmout est au cœur d’un combat intense en ce 354e jour de guerre en Ukraine. Selon de nombreux observateurs, la progression russe est tangible, la ville commence à être encerclée sans toutefois tomber.

La Russie a affirmé lundi que ses troupes avaient gagné du terrain sur quelques kilomètres le long des lignes de front en Ukraine. Kiev pour sa part dit avoir repoussé des offensives russes dans plusieurs régions et confirme que 16 localités ont été bombardées près de Bakhmout.

Du côté des alliées de l’Ukraine, l’Otan a confirmé ce dimanche le départ en octobre prochain de son secrétaire général, le Norvégien Jens Stoltenberg à l’issue d’une ultime prolongation de son mandat. Les spéculations sur sa succession sont relancées, en évoquant notamment la possible désignation d’une femme.

Les Français se trouvant en Biélorussie sont invités à quitter sans délai le pays, a annoncé ce lundi le Ministère français des Affaires étrangères. A ce stade, le Quai d’Orsay n’a pas fourni plus d’explication. La Biélorussie, alliée de la Russie, permet à Vladimir Poutine d’utiliser son territoire comme base arrière.

Les ressortissants américains sont, eux, invités à quitter la Russie, qu'ils y résident ou qu'ils y soient en voyage. L'ambassade américaine à Moscou a mis en garde les ressortissants américains sur les risques de détentions injustifiées.

La Moldavie a de son côté alerté sur un risque de coup d'état.

