Contre-offensive des forces ukrainiennes et bombardements russes nourris, le sud de l’Ukraine reste au cœur du conflit tandis que les experts de l’ONU sont attendus à la centrale nucléaire de Zaporijjia. La mission de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) doit inspecter la centrale, la plus grande d’Europe, occupée depuis début mars par les Russes et au centre de toutes les tensions.