Direct - Guerre en Ukraine : une école construite par des Belges détruite à Lyssytchansk

L'Ukraine espère pouvoir continuer à évacuer des civils depuis Marioupol, tandis que les forces russes poursuivent leur offensive sur le Donbass et que les Européens finalisent un projet d'embargo progressif sur le pétrole russe.

Une centaine de personnes ont déjà été évacuées ce week-end depuis l'immense aciérie Azovstal, dernière poche de résistance ukrainienne de ce port stratégique du sud du Donbass presqu'entièrement sous contrôle russe. Les nouvelles évacuations de civils à partir de Marioupol sont finalement retardées. Un nouveau train d'évacuation devait commencer lundi matin vers 7 heures (6 heures à Bruxelles), mais les bus n'étaient "pas encore arrivés au point de rassemblement" après midi, a indiqué la mairie de Marioupol sur son compte Telegram. La mairie n'a pas précisé la raison de ce contretemps.

La ville russe de Belgorod, proche de la frontière avec l’Ukraine, a été secouée par deux puissantes explosions dans la nuit de dimanche à lundi. On ne signale toutefois aucun dommage ni aucune victime, a déclaré le gouverneur Viacheslav Gladkov, selon l’agence de presse russe Tass.

Selon le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, le général Valery Zalushny, deux bateaux russes Raptor ont été détruits près de l'île aux Serpents, à l'aube aujourd'hui.

De son côté, la Russie a annoncé avoir frappé 38 cibles militaires en Ukraine, dont des dépôts de munitions et des centres de contrôle, et avoir abattu un avion de chasse MiG-29 ukrainien près de Sloviansk, dans l'est de l'Ukraine.

A Bruxelles, les ministres de l'Energie des pays de l'Union européenne tiennent ce lundi après-midi une réunion en urgence pour discuter de la situation énergétique de l’Union européenne et de certains États membres. Les questions de l’approvisionnement de la Pologne et de la Bulgarie en gaz russe et celle du boycott du pétrole russe seront débattues.

L'ONU a déclaré lors d'un comptage que les victimes de la guerre s'élèvent pour l'instant à 3000 personnes. Il s'agirait cependant d'un chiffre largement sous-estimé : de nombreux endroits demeurent inaccessibles et les officialisations de décès prennent dès lors beaucoup de temps. Les autorités ukrainiennes estiment quant à elles que 20.000 civils sont morts dans la seule ville de Marioupol.