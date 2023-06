Direct - Guerre en Ukraine : une conférence internationale pour la reconstruction de l'Ukraine à Londres débute ce mercredi

Reconstruire les infrastructures, déminer, redresser l'économie, financer les services publics... Dirigeants et représentants de plus de 60 pays sont attendus mercredi et jeudi à Londres pour une conférence sur la reconstruction de l'Ukraine, qui cherche à mobiliser États, entreprises et grandes institutions financières.

Si les besoins immédiats sont évalués à 14 milliards par la Banque mondiale, le redressement plus global de l'économie du pays coûtera 411 milliards de dollars selon une étude récente de la Banque mondiale, l'ONU, l'Union européenne et le gouvernement ukrainien.

Une somme appelée à grossir à mesure que le conflit se poursuit.