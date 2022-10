Direct - Guerre en Ukraine : à l'ONU, la Russie menace de cibler les satellites commerciaux occidentaux

De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a laissé entendre qu'il y aurait de bonnes nouvelles du front lors de son dernier discours national sans donner plus de détails. En Russie, le président Poutine continue de mettre la pression sur l'Occident et le reste du monde concernant la menace nucléaire, puisqu'il a personnellement participé aux exercices annuels réalisés par la force de dissuasion nucléaire du Kremlin. D'après le ministre de la Défense, Sergeï Choïgu, l'exercice avait pour but de simuler une " frappe nucléaire massive " par la Russie en représailles à une bombe sale que pourraient utiliser les Ukrainiens selon Moscou. Un discours prétexte que le Kremlin martèle depuis plusieurs jours en vue de se fabriquer une "excuse" pour utiliser les frappes atomiques tactiques, selon plusieurs experts du renseignement, dont les Britanniques et les Américains.

Dans la région de Kharkiv récemment libérée les découvertes macabres continuent. Après les 447 cadavres exhumés à Izioum, de nouveaux corps auraient été découverts portant le total à près de 1000 dépouilles, dont des civils et des enfants.

