Direct – Guerre en Ukraine : une attaque de drones déjouée à Kiev

La guerre en Ukraine a un effet "destructeur" sur Vladimir Poutine, a déclaré samedi le directeur de la CIA, ce qui crée pour l’agence de renseignement une "occasion" exceptionnelle.

William Burns a qualifié l’invasion de l’Ukraine par la Russie de "défi géopolitique le plus immédiat et le plus aigu pour l’ordre international aujourd’hui". Selon lui, la guerre est un "échec stratégique" pour Moscou, qui a révélé les faiblesses militaires de la Russie, porté un coup à son économie et encouragé l’élargissement et le renforcement de l’OTAN.

Ce samedi, nos confrères du Washington Post avaient révélé que le directeur de la CIA s’est rendu récemment en Ukraine.

La journée a été également marquée par la visite du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez à Kiev, au moment où l’Espagne prend la présidence de l’UE.