Direct – Guerre en Ukraine : une attaque d'une ampleur inédite à Dnipro

L'Ukraine a affirmé lundi avoir contré dans la nuit une attaque russe d'une ampleur inédite visant la ville de Dnipro, dans le centre-est du pays, avec des missiles et des drones explosifs. Selon les autorités régionales, sept personnes ont été blessés.

La centrale nucléaire de Zaporijjia, occupée par l'armée russe dans le sud de l'Ukraine, a été à nouveau (c'est la septième fois) coupée du réseau électrique ukrainien, ont affirmé lundi Moscou et Kiev. L'opérateur ukrainien Energoatom dénonce une attaque russe et avertit : "S'il est impossible de rétablir l'alimentation extérieure pendant cette période, un accident avec des conséquences radioactives pour la planète entière pourrait avoir lieu". Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, a lui réagi en affirmant que la sécurité nucléaire du site était "extrêmement vulnérable".

Les forces russes et ukrainiennes continuent de se disputer la revendication du contrôle de Bakhmout, dans l’est de l’Ukraine. L’armée ukrainienne affirme mener des contre-attaques dans cette ville dévastée, dont le groupe russe Wagner et Moscou ont assuré la prise de contrôle durant le week-end. Le patron de Wagner, Evgueni Prigojine, a d’ailleurs annoncé que ses troupes quitteront la zone jeudi, pour laisser les positions à l’armée russe.



Des affrontements violents ont eu lieu dans d’autres villes et villages de l’est, notamment Mariinka et Avdiivka dans la région de Donetsk, selon un communiqué de l’état-major ukrainien, qui précise que les Russes ont effectué quatre frappes de missiles et 45 frappes aériennes, dimanche.