Direct – Guerre en Ukraine : un train de marchandises russe déraille à nouveau près de l'Ukraine

Un train de marchandises dans la région russe de Briansk, frontalière de l'Ukraine, a déraillé en raison de la déflagration d'un "engin explosif" sur les rails pour la deuxième journée d'affilée, sans faire de victimes, a déclaré mardi le gouverneur local.

Lundi, une explosion avait fait dérailler un train de marchandises, qui avait partiellement pris feu, près de la localité d'Ounetcha, plus proches de la frontière ukrainienne que le déraillement de mardi.

De nombreux sabotages sur les voies ferrées en Russie ont été signalés depuis que Moscou a lancé son offensive contre l'Ukraine en février 2022, mais c'est la première fois cette semaine que des responsables confirment des attaques de cette ampleur.

Un porte-parole de la Maison Blanche a déclaré lundi que les services de renseignement américains estimaient que 20.000 combattants russes ont été tués en Ukraine depuis décembre, et que 80.000 autres ont été blessés au combat. Selon le renseignement américain, près de la moitié des victimes appartenaient au groupe de mercenaires Wagner et "la majorité d’entre elles étaient des condamnés russes qui ont été jetés au combat à Bakhmout."

Le Kremlin a qualifié de peu fiables ces affirmations sur le nombre de pertes subies par l’armée russe, rapporte l’agence officielle russe Tass. "Washington n’a aucune possibilité de donner des chiffres corrects, ils n’ont pas de telles données, c’est ainsi qu’il faut les traiter" a réagi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Malgré plusieurs tentatives russes, les forces ukrainiennes semblent tenir dans cette ville de l’est du pays. Selon le groupe de réflexion américain Institute for the Study of War, certaines positions russes autour de Bakhmout sont même vulnérables aux contre-attaques. "Il pourrait y avoir des opportunités à venir pour l’Ukraine", estime l’ISW.