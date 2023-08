Direct - Guerre en Ukraine : un pétrolier russe touché par des drones ukrainiens

Les experts de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) n’ont pas observé de mines ou d’explosifs sur les toits des bâtiments des réacteurs de l’unité 3 et de l’unité 4 ainsi que dans les salles des turbines… Après avoir été autorisé à y accéder hier après-midi, a déclaré l’AIEA.

