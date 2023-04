Direct – Guerre en Ukraine : explosion à Melitopol, occupée par les Russes

Une explosion a eu lieu à Melitopol, une des principales villes des zones occupées du sud de l'Ukraine, a annoncé l'administration russe. Plusieurs sources font été de la mort d'un policier ukrainien passé à l'ennemi.

Dans son point quotidien sur la situation, le renseignement britannique montre une photo de la centrale nucléaire de Zaporijjia qui indique qu'en mars 2023, les forces russes avaient établi des positions de combat avec des sacs de sable sur les toits. La Russie contrôle la centrale depuis mars 2022. " Cependant, c’est la première fois que les bâtiments des réacteurs sont intégrés dans la planification tactique de la défense ."

Un missile russe a fait un mort et plus d’une vingtaine de blessés aux premières heures jeudi à Mykolaïv, une ville du sud de l’Ukraine, ont affirmé les autorités.

Les dirigeants ukrainiens ont appelé mercredi les entreprises italiennes à investir dans la reconstruction de leur pays, citant des opportunités dans l’énergie, les infrastructures et l’agriculture.

L’Ukraine et la Russie ont à nouveau échangé des prisonniers de guerre, a annoncé hier Andriy Jermak, chef du bureau présidentiel à Kiev. L’Ukraine s’est vu remettre 36 soldats, six officiers et deux civils. Le ministère russe de la défense a fait savoir que 40 soldats avaient été récupérés. Ceux-ci sont déjà à bord d’un avion à destination de Moscou. Quelque 2300 prisonniers de guerre ukrainiens ont été remis à l’Ukraine depuis le début de l’invasion russe dans le pays.