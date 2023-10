Direct - Guerre en Ukraine : un navire a explosé à Sébastopol

L'OTAN mènera un exercice majeur impliquant des avions de combat capables de transporter des têtes nucléaires, même si des bombes réelles ne seront pas impliquées dans l'exercice, a annoncé l'alliance le 12 octobre. L'exercice Steadfast Noon de l'alliance a lieu chaque année et implique des avions à capacité nucléaire, des avions à réaction conventionnels, des avions de surveillance et de ravitaillement, et impliquera plus d'une douzaine d'alliés de l'OTAN.

Les exercices sont prévus lundi prochain et devraient se poursuivre jusqu'au 26 octobre. Steadfast Noon renforcera "la crédibilité, l'efficacité et la sécurité de notre dissuasion nucléaire, et envoie un message clair selon lequel l'OTAN protégera et défendra tous les alliés", a déclaré Le secrétaire général Jens Stoltenberg lors d'une conférence de l'alliance.

Sur le terrain, les combats continuent de faire rage entre les forces ukrainiennes et l'armée russe. Après des mois de siège relativement statique, les forces russes ont lancé un assaut intensif en direction de la ville de première ligne d'Avdiivka, appuyées par des blindés, de l'artillerie et des frappes aériennes. Avdiivka est en première ligne depuis le tout début de la guerre en Russie en 2014. Un succès dans ce secteur ne serait pas seulement une victoire symbolique et un regain de moral pour Moscou, mais pourrait également repousser les forces ukrainiennes aux portes de Donetsk occupée.

Entretemps le Conseil de l'Europe qualifie à son tour de génocide la famine ukrainienne des années 1930 tandis que notre Premier ministre Alexander De Croo a déclaré que "lla population ukrainienne se bat pour nos valeurs, nos libertés". Toujours en Belgique, plusieurs sites internet d'institutions belges ont été victimes d'une cyberattaque aux motivations pro-russes. Et à Paris une enquête a été ouverte "pour suspicion d'empoisonnement" de la journaliste et opposante Mariana Ovsiannikova.

