Direct - Guerre en Ukraine : un ingénieur de la centrale de Zaporijia détenu illégalement par la Russie selon la compagnie nationale ukrainienne d'énergie nucléaire

Un ingénieur de la centrale nucléaire de Zaporijia serait torturé et détenu illégalement par la Russie "depuis son enlèvement survenu le 23 juin 2023" selon Energoatom, la compagnie nationale ukrainienne d'énergie nucléaire.



La compagnie nationale ukrainienne d'énergie nucléaire a déclaré ce samedi sur Telegram : "Il y a plus d'un mois, le 23 juin 2023, des envahisseurs ont enlevé Serhiy Potinga, ingénieur en sécurité du travail de l'Agence centrale de sécurité aérienne de la centrale nucléaire de Zaporijia temporairement occupée, qui résidait à Energodar et travaillait à la station. Serhiy, en réelle captivité chez les russes, est régulièrement soumis à la torture et à la violence physique. Et après la torture, les envahisseurs envoient à chaque fois l'ingénieur à l'hôpital pour qu'il ne meure pas. En même temps, ils n'ont porté aucune accusation contre l'homme, mais ils continuent à le harceler et à le réprimer."