Direct – Guerre en Ukraine : "Un changement d'ère de la même ampleur que celle de la chute du mur de Berlin"

La ville de Bakhmout va-t-elle tomber aux mains des Russes en ce 254e jour de guerre en Ukraine ? Selon de nombreux observateurs, la progression russe est tangible, la ville commence à être encerclée sans toutefois tomber.

La Russie a affirmé lundi que ses troupes avaient gagné du terrain sur quelques kilomètres le long des lignes de front en Ukraine. Kiev pour sa part dit avoir repoussé des offensives russes dans plusieurs régions et confirme que 16 localités ont été bombardées près de Bakhmout.

Ce dimanche, le chef du groupe paramilitaire russe Wagner a affirmé que ses troupes avaient pris la localité ukrainienne de Krasna Hora, à quelques kilomètres au nord de Bakhmout. L’AFP n’a pas pu vérifier ces déclarations de source indépendante, mais il est certain que la pression se fait de plus en plus forte sur la ville de l’Oblast de Donetsk, à l’est du pays.

Le chef d'état-major de l'Armée de terre française Pierre Schill a estimé ce matin que le groupe Wagner est un adversaire redoutable, qu'ils sont capables de payer le prix du sang. Selon lui, l'invasion russe en Ukraine il y a bientôt un an n'a pas fini de livrer ses conséquences géostratégiques : "Nous sommes probablement à un changement d'ère de la même ampleur que celle de la chute du mur de Berlin".

Pourtant la Russie semble procéder à de nombreuses pertes sur le terrain : selon le ministère de la Défense britannique, "au cours des deux dernières semaines, la Russie a probablement subi son plus grand nombre de victimes depuis la première semaine de l’invasion de l’Ukraine."

Du côté des alliées de l’Ukraine, l’Otan a confirmé ce dimanche le départ en octobre prochain de son secrétaire général, le Norvégien Jens Stoltenberg à l’issue d’une ultime prolongation de son mandat. Les spéculations sur sa succession sont relancées, en évoquant notamment la possible désignation d’une femme.

Hier, à Rome, des Ukrainiens ont manifesté pour réclamer la fin de la guerre mais aussi la fourniture de moyens de défense aériens.

