Direct - Guerre en Ukraine : les soldats ukrainiens célèbrent Noël sur le front

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé samedi un acte de "terreur" russe, après une frappe dans le centre de Kherson qui a fait au moins sept morts et 58 blessés, dix mois jour pour jour après le début de l'invasion des troupes de Moscou.

Le matin, le samedi, à la veille de Noël, dans le centre-ville. Ce ne sont pas des installations militaires. Ce n'est pas une guerre selon les règles définies. C'est la terreur, c'est tuer pour intimider et (prendre) du plaisir.

Volodymyr Zelensky, président ukrainien

Selon la présidence ukrainienne et le gouverneur régional Iaroslav Ianouchevitch, "l'attaque (russe) a coûté la vie à 7 personnes et 58 habitants ont été blessés, dont 18 sont dans un état grave", a-t-il affirmé sur Telegram. Un précédent bilan du parquet ukrainien faisait état de huit morts et 17 blessés.

"Le monde doit voir et comprendre contre quel mal absolu nous luttons", a encore déploré Volodymyr Zelensky. "C'est la vraie vie de l'Ukraine et des Ukrainiens" depuis dix mois de guerre, a-t-il appuyé.