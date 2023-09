Direct – Guerre en Ukraine : tensions, crispations, élections... vers la fin de l' "union sacrée" autour de Zelensky ?

Le gouverneur de Sébastopol, en Crimée annexée, installé par Moscou, a mis en garde contre la possibilité d'une nouvelle attaque de missiles ukrainiens sur la ville, au lendemain de la frappe de Kiev sur le quartier général de la flotte russe de la mer Noire.

Événement géopolitique majeur, le sabotage des gazoducs Nord Stream, il y a an, reste une énigme. Plusieurs enquêtes tentent de reconstituer le puzzle de ce polar en mer Baltique, dans un contexte hautement sensible en raison de la guerre en Ukraine.

La tension monte entre la Pologne et l'Ukraine. Suite aux déclarations de Zelenskyà à L'ONU, le Premier ministre polonais a demandé au président ukrainien de "ne plus jamais insulter le peuple polonais". Dans son discours aux Nations-Unies, Zelensky avait fustigé le "théâtre politique autour des importations de céréales" qui aidait la cause de Moscou.

Un Zelensky qui semble agacer de plus en plus de monde, également parmi les analystes militaires américains comme l'explique le New York Times. Selon nos confrères d'outre Atlantique: "Il existe un abîme entre les intentions de Zelensky et les attentes américaines".

Les principaux éléments d'hier, 574e jour de guerre en Ukraine :

L’Ukraine a mené et revendiqué ce vendredi une attaque de missiles contre le quartier général de la flotte russe à Sébastopol en Crimée.

La Russie a repris ses attaques contre des centres énergétiques ukrainiens. L’Ukraine parle de " terreur énergétique ".

Après les Etats-Unis et les assemblées onusiennes, le président Zelensky poursuit sa tournée mondiale et fait escale au Canada qui compte à deuxième plus importante diaspora ukrainienne. "Nous serons à vos côtés, aux côtés de tous les héros de ce combat courageux, pour aussi longtemps qu’il le faudra", a déclaré Justin Trudeau.

Le Canada annonce 650 millions de dollars canadiens d’aide à l’Ukraine.

Le niveau de répression en Russie est sans précédent depuis l’époque stalinienne, selon la rapporteuse spéciale de l’ONU. Le nombre de plaintes d’individus auprès des mécanismes onusiens a largement augmenté. Un navire chargé de blé a quitté un port ukrainien en direction de l’Egypte, c’est ma deuxième fois cette semaine qu’un bateau emprunte un corridor maritime mis en place pour contourner le blocus russe.

La Crimée est touchée par une cyberattaque "sans précédent", a annoncé un responsable russe.

Selon l’Institute for the Study of war, les forces ukrainiennes ont réussi à avancer lentement mais sûrement dans l’oblast occidental de Zaporijia depuis la mi-août.

