Direct – Guerre en Ukraine : Suède et Royaume-Uni s'accordent pour l'envoi de systèmes d'artillerie à l'Ukraine

Alors que dans l’affaire du drone américain "abattu" au-dessus de la Mer Noire, les États-Unis ont exceptionnellement déclassifié les images de l’impact entre l’avion russe et le drone; la France, elle, se retrouve accusée, au sein même de l’UE, de freiner le réapprovisionnement en armes et munitions des armées ukrainiennes. Une série d’évènements a priori anodins mais qui témoignent d’une tension à nouveau de plus en plus palpable au fur et à mesure que la guerre se prolonge.

Sur le front, alors que le nombre d’attaques à l’intérieur et autour de Bakhmout aurait diminué de manière significative, selon l’Institute for the Study of War (ISW) et que les experts s’accordent de plus en plus sur le fait que "l’offensive Wagner ne sera pas suffisante pour s’emparer de Bakhmout", c’est une autre information liée à la milice paramilitaire fondée par Evgueni Prigojine qui crée actuellement la stupeur et fait froid dans le dos. PMC Wagner aurait en effet mis à prix la tête du ministre italien de la Défense Guido Crosetto, à la demande de l’ancien Président russe Dmitri Medvedev, fidèle parmi les fidèles de Vladimir Poutine. Une information confirmée et prise très au sérieux par les services de renseignement italiens.