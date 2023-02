Direct - Guerre en Ukraine : Stoltenberg (Otan) "de plus en plus inquiet" d'un possible soutien militaire de Pékin à Moscou

À Varsovie et Moscou, Joe Biden et Vladimir Poutine prononcent ce mardi des discours en forme de duel, promettant deux points de vue radicalement opposés sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie, au lendemain de la visite surprise du président américain à Kiev.

Vladimir Poutine a débuté son discours à la nation devant le Parlement vers 10h. Moscou a déployé d'intenses efforts pour résoudre pacifiquement la crise qui prévalait dans l'est de l'Ukraine depuis 2014, a-t-il déclaré, accusant une nouvelle fois l'Occident et l'Otan d'être à l'origine du conflit qui ensanglante l'Ukraine depuis bientôt près d'un an.

"Nous avons fait tout ce qui était possible pour résoudre ce problème pacifiquement, négocié de manière pacifique une solution pour sortir de ce conflit difficile, mais dans notre dos, un scénario bien différent était en train de se préparer", a dit le président russe. Il a aussi promis de continuer "soigneusement" son offensive en Ukraine