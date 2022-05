Direct - Guerre en Ukraine : soulagement des civils évacués de Marioupol, alors que d'autres évacuations sont espérées ce lundi

suite attendue des évacuations à Marioupol, réunion des 27 sur le gaz russe

Les autorités ukrainiennes prévoient de nouvelles évacuations d'habitants de Marioupol ce lundi, après une première opération qui a sorti une centaine de civils de l'usine Azovstal, assiégée par les forces russes dans ce port stratégique du sud-est de l'Ukraine. L'opération d'évacuation a commencé samedi et a été menée en coordination entre l'Ukraine, la Russie et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR).

Les bombardements russes ont cependant semblé reprendre juste après les premières évacuation, selon Denis Schlega, commandant de la 12e Brigade opérationnelle de la Garde nationale ukrainienne.

La ville russe de Belgorod, proche de la frontière avec l’Ukraine, a été secouée par deux puissantes explosions dans la nuit de dimanche à lundi. On ne signale toutefois aucun dommage ni aucune victime, a déclaré le gouverneur Viacheslav Gladkov, selon l’agence de presse russe Tass.

Huit civils ont été ont été tués dimanche dans des bombardements sur les régions de Kharkiv et Donetsk, dont quatre dans la seule ville de Lyman, proche du front et sous la menace directe de l'avancée russe, ont annoncé les gouverneur régionaux. Un haut responsable militaire ukrainien a souligné "la situation difficile" dans l'Est du pays, notamment dans les régions d'Izioum et de Sieverodonetsk, "où l'ennemi a concentré l'essentiel de ses efforts et ses troupes les plus préparées au combat". C'est dans ce flanc oriental que l'armée russe grignote du terrain, en cherchant à prendre en étau son adversaire depuis le nord et le sud afin de compléter son emprise sur le bassin minier du Donbass.

Le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a réfuté l'hypothèse, évoquée par des analystes, selon laquelle la guerre prendrait fin le 9 mai, date commémorant en Russie la capitulation de l'Allemagne nazie en 1945.

L'Ukraine a reçu ce week-end la visite, non annoncée, d'une délégation du Congrès américain avec à sa tête la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, reçue par Volodymyr Zelensky.

A Bruxelles, les ministres de l'Energie des pays de l'Union européenne tiennent ce lundi une réunion en urgence dans le but de s'accorder sur une position commune face à la demande de la Russie d'être payée en roubles pour ses livraisons de gaz sous peine de les interrompre. Les ministres de l'Energie se pencheront également sur un arrêt progressif des achats de pétrole à la Russie pour sanctionner la guerre en Ukraine.