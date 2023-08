Direct – Guerre en Ukraine : Six soldats Ukrainiens sont morts après l'écrasement de deux hélicoptères, une enquête est ouverte

Six soldats sont morts après l'écrasement de deux hélicoptères, a annoncé mercredi un porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne. La raison pour laquelle les deux appareils Mi-8 se sont écrasés près de Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine, n'est pas encore claire. Une enquête sur les causes des crashs est en cours. Selon des sources militaires, les hélicoptères étaient en mission mardi mais n'auraient pas été abattus.

Europe : Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a proposé mercredi, lors d’une réunion informelle des ministres européens de la Défense, de former 40.000 soldats ukrainiens d’ici la fin de l’année. L’objectif initial de 30.000 recrues formées serait atteint au mois d’octobre déjà, a-t-il déclaré à l’issue de la rencontre à Tolède, en Espagne. Lancée en novembre 2022 pour soutenir l’Ukraine face à l’invasion russe, la mission de formation de l’UE (EUMAM) couvrait initialement 15.000 soldats. Le programme avait ensuite été revu à la hausse et fixé à 30.000 soldats. L’armée belge a entraîné un millier d’entre eux. Et 3000 soldats ukrainiens devraient prochainement s’entraîner en Lettonie.

Prise de la localité de Robotyne : Revendiquée par Kiev cette semaine, celle-ci ouvre la voie à l’offensive ukrainienne vers le sud occupé de l’Ukraine et la Crimée annexée par la Russie, a indiqué le chef de la diplomatie ukrainienne, selon un discours rendu public mercredi.

Au moins cinq civils ont été tués et 15 autres blessés lors d’attaques russes contre l’Ukraine mercredi, ont indiqué les autorités locales. Selon elles, l’armée russe a déployé des missiles de croisière, des drones et de l’artillerie, touchant plusieurs régions du pays. Cette nuit, deux personnes sont mortes mercredi matin à la suite d’une attaque "massive" de drones et de missiles sur Kiev, la plus importante "depuis le printemps" selon les autorités militaires de la capitale ukrainienne. The Guardian a diffusé des images de cette attaque.

En mer Noire : Mercredi, la Russie a également affirmé avoir détruit 6 vedettes rapides qui transportaient au total jusqu’à 50 membres des forces spéciales de l’Ukraine qui, selon les autorités russes, a conduit en territoire russe une multitude d’attaques nocturnes de drones. Une attaque a visé l’aéroport de Pskov, dans le nord-ouest de la Russie, et elle aurait permis la destruction de quatre avions militaires russes, selon des sources ukrainiennes.

Décès de Prigojine : Le Kremlin a assuré mercredi que les enquêteurs examinaient toutes les pistes, y compris celle du "crime prémédité" pour expliquer le crash de l’avion qui a tué le patron de Wagner devenu l’ennemi du président russe après une mutinerie. Mais, la Russie n’autorisera pas d’enquête internationale sur la mort de Prigogine.

Unicef : L’organisation s’alarme pour la scolarité des enfants ukrainiens (attaques et destruction d’écoles).

Russie : Moscou vient de désigner un ambassadeur pour "les crimes du régime de Kiev".

