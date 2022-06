Direct - Guerre en Ukraine : "Si Poutine avait été une femme, il ne se serait pas lancé dans une folle guerre machiste"

La guerre en Ukraine sera mercredi au cœur du sommet de l'Otan à Madrid, où plus de 40 chefs d'Etat et de gouvernement sont réunis pour discuter de l'avenir de l'Alliance, que Suède et Finlande vont pouvoir rejoindre après la levée du veto de la Turquie.

"Le sommet de Madrid va être un sommet pivot" pour le futur de l'Otan, a déclaré mardi le secrétaire général de l'Alliance atlantique Jens Stoltenberg, à l'ouverture de cette réunion prévue de longue date mais dont les enjeux ont été démultipliés par l'invasion russe de l'Ukraine.

Invité à participer aux échanges, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'exprimera à deux reprises en visioconférence, alors que Kiev ne cesse de réclamer davantage de livraisons d'armes de la part de ses partenaires.

De son côté, Boris Johnson s'est fait remarquer par une sortie inattendue lors d'une interview à nos confrères de la télévision allemande ZDF. Pour le fantasque Premier britannique : " Si Poutine avait été une femme, ce qu'il n'est évidemment pas, mais s'il l'était, je ne pense vraiment pas qu'il ne se serait pas lancé dans une folle guerre machiste de l'invasion et la violence."

Suivez ci-dessous notre direct consacré aux évènements de ce 126e jour de guerre en Ukraine :