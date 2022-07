Direct – Guerre en Ukraine : si la Russie coupe le gaz à l'UE, elle "n'attendra pas l'hiver" prévient Josep Borrell

Au 155e jour de conflit, Kiev s’apprête à augmenter ses exportations d’électricité vers l’Union européenne. L’objectif : aider l’Europe à "résister à la pression énergétique" de Moscou, a déclaré mercredi le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Ces déclarations sont intervenues le lendemain d’un accord des pays membres de l’Union européenne pour réduire leur consommation de gaz de façon coordonnée et aider ainsi l’Allemagne après une baisse drastique des livraisons russes. Kiev et les Européens accusent Moscou d’utiliser le gaz comme arme économique et politique.

