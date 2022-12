Direct - Guerre en Ukraine : ses stocks amenuisés, la Russie semble utiliser des bombes périmées (Pentagone)

Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne (UE) ont convenu lundi d'injecter deux milliards d'euros supplémentaires dans le fonds destiné à financer le soutien militaire à l'Ukraine, rapporte Reuters. Le Conseil européen a indiqué que d'autres contributions pourraient être octroyées ultérieurement. "La décision du jour nous permettra de disposer de fonds nécessaires pour continuer à fournir un soutien militaire concret aux forces armées de nos alliés", a déclaré Josep Borrell, le Haut Représentant de l'UE pour les affaires extérieures.

Le chancelier allemand Olaf Scholz tient par ailleurs ce lundi une réunion en ligne avec les dirigeants du G7 et les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne pour tenter de s'entendre sur de nouvelles sanctions à l'encontre de la Russie et de l'Iran et sur une aide supplémentaire ou des livraisons d'armes à l'Ukraine.

Le président russe Vladimir Poutine ne fera pas sa traditionnelle conférence de presse de fin d'année, a annoncé le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Le grand face-à-face de Vladimir Poutine avec la presse était pourtant organisé chaque année depuis 2001, à l'exception de la période entre 2008 et 2012, lorsqu'il occupait le poste de Premier ministre.