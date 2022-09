Direct – Guerre en Ukraine : selon Vladimir Poutine, le conflit en Ukraine est l'un des résultats de l'"effondrement de l'Union soviétique"

Alors que le conflit rentre dans son 218e jour de guerre, les pressions se ressentent de toute part, autant du côté européen que du côté russe. Une quatrième fuite a été découverte en mer Baltique sur le gazoduc Nord Stream, touché par un sabotage présumé ce lundi. De quoi donc relancer les craintes concernant l’approvisionnement en Europe.

Moscou de son côté annonce via ses services de sécurité avoir ouvert une enquête pour "acte de terrorisme international" après le sabotage présumé, alors que Kiev juge la Russie responsable de ces explosions qui ont touché le gazoduc.

En Russie, Vladimir Poutine ferme de plus en plus le pays afin d’éviter la fuite des personnes mobilisées pour le combat. Le pays ne délivrera plus de passeports à ceux qui sont mobilisés par l’armée au moment où des dizaines de milliers de personnes ont déjà fui à l’étranger. Par ailleurs le Kremlin vient d’annoncer que l’officialisation de l’annexion des territoires ukrainiens aura lieu ce vendredi à 15h lors d’une cérémonie en présence du maître du Kremlin et au cri de "Donetsk, Louhansk, Zaporijjia, Kherson. Russie ! Ensemble pour toujours !"

Une annexion officielle qui transformerait toute attaque ukrainienne contre ces territoires de facto en "agression contre l’intégrité du territoire russe", légitimant l’utilisation de l’arme nucléaire selon le Kremlin. Une éventualité prise très au sérieux par les Etats-Unis qui ont demandé à la Chine et à l’Inde de faire pression sur Vladimir Poutine afin qu’il ne mette pas ses menaces à exécution.

En réaction à la mobilisation, l’ambassade américaine à Moscou a demandé aux citoyens américains de quitter immédiatement la Russie, tant qu’il reste encore une offre limitée d’options commerciales de voyage. Dans une alerte de sécurité publiée mardi soir, la diplomatie américaine signale que les binationaux américano-russes peuvent être enrôlés dans l’armée russe ou se voir interdits de sortie du territoire russe.

Suivez notre direct consacré au 218e jour de guerre ci-dessous :