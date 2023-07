Direct – Guerre en Ukraine : les forces ukrainiennes progressent à Bakhmut

Ce 493e jour de guerre en Ukraine s’ouvre avec l’ouverture à La Haye d’un bureau international chargé d’enquêter sur l’invasion russe de l’Ukraine. Ce bureau est envisagé comme une première étape vers l’éventuelle création d’un tribunal destiné à juger des dirigeants russes.

Dirigeants qui continuent la stratégie de la peur vis-à-vis des alliés de l'Ukraine et du monde. Cette fois , c'est l'ancien Premier ministre et Président russe, Dmitri Medvedev qui a déclaré que "L'apocalypse nucléaire est tout à fait probable (...) il n'y a plus de tabous" dans un message posté sur son compte officiel Telegram.

Du côté des combats sur le terrain, la Russie serait en train de réduire les effectifs présents à la centrale nucléaire occupée de Zaporijjia, dans le sud de l’Ukraine, a annoncé vendredi l’agence de renseignement militaire ukrainienne. Les raisons officielles de cette réduction de "personnel" sont inconnues mais inquiètent Kiev notamment à cause des informations selon lesquelles Poutine serait prêt à faire subir à la centrale nucléaire le même sort que le barrage de Kakhovka.

Dans la direction de Zaporijjia, les forces armées ukrainiennes, soutenues par l’artillerie, ont poursuivi leur assaut sur Rabotyn. En face, les réserves des forces armées russes ont été redéployées dans cette zone.

Ce lundi également, un haut responsable parlementaire russe a écarté l'idée d'une nouvelle mobilisation pour remplacer les membres du groupe paramilitaire Wagner qui ne combattent plus en Ukraine, a-t-il déclaré lundi à l'agence d'État TASS.

S'exprimant pour la première fois sur la rébellion avortée d'Evguéni Prigojine, le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou a déclaré qu'elle avait échoué "parce que le personnel des forces armées a été fidèle à son serment et à son devoir militaire", et qu'elle n'avait pas eu d'impact sur l'action des militaires.

Le canal Telegram Grey Zone, réputé proche d'Evguéni Prigojine, a posté ce qu'il présente comme un message audio de ce dernier : "Nous avons besoin de votre soutien aujourd'hui plus que jamais. Je vous en remercie. Je veux que vous compreniez que notre marche pour la justice avait pour but de lutter contre les traîtres et de mobiliser notre société. Et je pense que nous y sommes parvenus en grande partie. Dans un avenir proche, je suis sûr que vous verrez nos prochaines victoires au front. Merci, les gars !"

