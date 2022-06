Direct - Guerre en Ukraine : "Sauvez-vous", l'appel du gouverneur du Lougansk. Zelensky en visite en Grande-Bretagne ?

Tandis que dans le Donbass, le gouverneur du Lougansk, Serguiï Gaïdaï exhorte les civils à fuir la ville de lysychansk, nouvelle cible des forces russes après la chute de Severodonetsk, les Britanniques prépareraient la venue du président Ukrainien à Londres. Une visite d'Etat qui ne pourrait cependant pas officiellement avoir lieu avant la fin du conflit selon les sources ukrainiennes même si les sujets de sa Majesté ne désespèrent pas et préparent celle-ci "just in case" (au cas où).

À Kharkiv, deuxième plus grande métropole d'Ukraine, les Ukrainiens résistent à la pression des troupes russes depuis le début de l'offensive le 24 février, mais les missiles s'abattent à nouveau quotidiennement sur le centre-ville.

Et Moscou a déclaré dimanche avoir frappé trois centres d'entraînement militaires dans le nord et l'ouest de l'Ukraine, dont un situé près de la frontière polonaise.

Suivez les évènements de ce 124e jour de guerre en direct ci-dessous :