Direct – Guerre en Ukraine : Roïzman, ancien maire d’Ekaterinbourg et opposant russe, est remis en liberté

Six mois après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, une frappe russe sur le village de Tchapliné et une gare fait 25 morts selon le dernier bilan des Ukrainiens. Les autorités russes confirment la frappe mais affirment avoir visé un train militaire et touché 200 soldats.

À Zaporijjia, la centrale nucléaire a été débranchée du système électrique ukrainien, annonce son opérateur.

À l’international, la guerre en Ukraine continue d’avoir des conséquences notamment sur les approvisionnements en gaz. La France fait ses réserves : les cuves sont remplies à 90%. En Belgique, nous sommes à 85%.

En parlant de chez nous, la ministre des affaires étrangères a annoncé un soutien à l’armée ukrainienne à hauteur de 8 millions d’euros. Il s’agit d’une contribution volontaire à un fonds fiduciaire de l’OTAN – "Comprehensive Assistance Package (CAP) Trust Fund" – qui fournit une aide non létale à l’Ukraine.

La guerre a un impact jusque dans la province du Hainaut, à Tertre où l’usine de production d’engrais à base d’ammoniac va devoir réduire sa production faute de gaz naturel à un prix abordable.

Suivez notre direct :