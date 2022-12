Direct - Guerre en Ukraine : réunion du G7 sur de nouvelles sanctions pour la Russie et de nouvelles aides pour l'Ukraine

Le chancelier allemand Olaf Scholz tiendra ce lundi une réunion en ligne avec les dirigeants du G7 et les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne pour tenter de s'entendre sur de nouvelles sanctions à l'encontre de la Russie et de l'Iran et sur une aide supplémentaire ou des livraisons d'armes à l'Ukraine.

Le président des Etats-Unis Joe Biden a réitéré, lors d'un entretien téléphonique dimanche avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, son soutien à l'Ukraine, selon la Maison Blanche.

Le président français Emmanuel Macron s'est également entretenu au téléphone dimanche avec son homologue ukrainien, notamment pour préparer la nouvelle conférence de soutien à l'Ukraine mardi à Paris.

Sur le terrain, toute la ligne de front orientale a été continuellement bombardée et des combats intenses ont eu lieu. Les forces russes ont poursuivi leurs tentatives de percer les défenses ukrainiennes, entraînant des tirs de chars et d'artillerie sur 26 colonies près d'Avdiivka et de Bakhmout, a déclaré l'état-major général des forces armées ukrainiennes dans une mise à jour dimanche soir.