Direct - Guerre en Ukraine : réouverture de couloirs humanitaires d'évacuation après une suspension

Guerre en Ukraine : 40ème journée de conflit. Ce jeudi, l'Ukraine a annoncé une reprise des évacuations de civils via neuf couloirs humanitaires, notamment depuis la ville assiégée de Marioupol dans le sud-est du pays, après une journée de suspension due selon Kiev à des violations russes du cessez-le-feu.

"Neufs couloirs humanitaires sont prévus aujourd'hui", a déclaré la vice-Première ministre ukrainienne Iryna Verechtchouk sur Telegram.

Selon elle, un premier couloir sera mis en place entre Marioupol, port dévasté après plus de 45 jours de siège, et Zaporijjia plus au nord, et de Berdiansk, Tokmak et Energodar vers Zaporijjia.

Les autres couloirs prévus vont de Severodonetsk, pilonné ces derniers jours par l'armée russe, Lyssytchansk, Popasna, Guirské et Roubijné vers Bakhmout, à 140 kilomètres à l'ouest de Lougansk.

Des couloirs humanitaires sont d'ordinaire organisés quotidiennement à partir des villes les plus touchées par les combats pour permettre l'évacuation des civils plus à l'ouest.

Kiev et Moscou s'accusent mutuellement régulièrement de faire échouer ces évacuations, sur fond de crainte de l'armée ukrainienne d'une offensive russe majeure dans l'est du pays.

Suivez le live de ce jeudi 14 avril