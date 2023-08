Direct – Guerre en Ukraine : rencontre entre la Pologne et la Lituanie pour parler de la sécurité à leur frontière

La défense aérienne ukrainienne a abattu une quinzaine de drones qui se dirigeaient vers Kiev dans la nuit de mercredi à jeudi, a annoncé le chef de l’administration militaire de la capitale, Serguiï Popko.

Côté russe également, le ministère de la Défense a affirmé jeudi avoir abattu six drones ukrainiens au-dessus de la région de Kalouga, à moins de 200 km au sud-ouest de Moscou, sur fond de multiplication d’attaques de ce type visant la capitale russe.

Sur le terrain, la nature reprend ses droits et empêche les troupes des deux camps d’avancer comme elles le voudraient.

Au niveau diplomatique, les relations entre l’Occident et la Russie ne se réchauffent absolument pas. L’Union européenne et les États-Unis dénoncent l’utilisation de la nourriture comme "arme de guerre" par la Russie. Le Kremlin a en effet refusé de prolonger l’accord sur les céréales signé l’an dernier et qui permettait d’exporter la production ukrainienne ailleurs dans le monde.

La Russie a quant à elle ajouté la Norvège sur sa liste de "pays inamicaux" ce qui a pour conséquence de limiter le nombre de diplomates autorisés sur son territoire.

Suivez notre direct consacré à l’Ukraine ci-dessous :